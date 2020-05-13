AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu'da pandemi sosyal destek programından yaklaşık 70 bin kişinin yararlandığını açıkladı.

Başkan Tomakin, korona virüs nedeniyle gerek hükümet gerekse Belediyelerin olağanüstü bir gayret göstererek mağdur olan, çalışamayan, işini kaybeden, kepenklerini kapatmak zorunda kalanlara yardım eli uzattığını belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen Vefa Destek Grubu sayesinde evden çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Tomakin, diğer destekler konusunda bazı bilgileri paylaştı.

"Devlet millet el ele bu zorlukları aşacağız"

Tomakin, "Ordu'da esnaflar için verilen 25 bin TL işletme finansman desteğinden 5 bin 618 kişi, ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme imkanından 871 kişi faydalandı. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 1,2 ve 3 faz yardım paketinden 69 bin 817 aileye 69 milyon 817 bin lira nakdi yardımı yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden 17 bin 343 kişi faydalanırken Belediyelerimiz 1 milyon 955 bin maske, kolonya ve binlerce gıda kolisi desteği sağladı. Devlet millet el ele vererek koronanın etkilerini en aza indirerek bu zor günleri en kısa sürede aşacağız" dedi.

'Korona virüs ile dünyaya format atıldı"

Başkan Tomakin, tüm otoritelerin ortak görüşü ile korona ile dünyaya yeni bir format atıldığına dikkat çekerek, bundan sonra dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının açıkça görüldüğünü kaydetti. Tomakin, "Çalışabilen her fabrikamız çalışacak. Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek. Kurulan yeni dünyada en güçlü yerimizi almamız için hep birlikte daha çok çalışacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Bu süreçte ülkemizdeki her bir vatandaşımızın emeğine, kabiliyetine çalışkanlığa ihtiyacımız olacak. İşçisinden işverenine kadar mal ve hizmet üretimde yer alan tüm kesimler bu yeni döneme şimdiden hazırlanmalıdır. Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik. İnşallah önümüzdeki zorlukları da birlikte tamamlayacağız" diye konuştu. - ORDU