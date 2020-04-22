Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj - Son Dakika
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Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj

6 saat önce

1971 yılında faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat Ürünleri şirket sahibi Halit Ünlü'den işçilerine iş güvencesi. İş adamı Ünlü, "Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da.

Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj, System.String[]

1971 yılında faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat Ürünleri şirket sahibi Halit Ünlü'den işçilerine iş güvencesi. İş adamı Ünlü, "Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da. İşçinin bize bizim işçiye bugünler için ihtiyacımız var. İşçilerimize sahip çıkmazsak iyi zamanlarda da bizimle çalışacak hiç kimseyi bulamayız" dedi.


Türkiye tarım aletleri pazarının yüzde 65'ine sahip olan Ünlü Ziraat'in kurucusu ve tarım sektörü duayeni Halit Ünlü, bu zorlu dönemde çiftçiye destek vermenin tam zamanı olduğunu söyledi.


Ünlü Grup Yönetimi Kurulu Başkanı Halit Ünlü, "Biz çalışmazsak insanlar aç kalır, bu nedenle durmak yok. Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da. Elbette fabrikamızda sağlık açısından pek çok önlemler aldık ve şimdilik vardiyamızı ikiye böldük. Bir kısım bir hafta diğer kısım öbür hafta çalışacak şekilde üretime devam ediyoruz" dedi.


Yeni yıl ile birlikte yapmayı planladıkları zamdan da vazgeçtiklerini söyleyen Ünlü, "Çiftçimizi desteklemek zorundayız, biz tarım sektörünün ileri gelenleri olarak virüsün etkilerine karşı direnmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu günlerde de çiftçimizin ve devletimizin yanındayız. Özellikle üst limit olarak belirlenen 65 yaş sokağa çıkma yasağının sebeplerini anlasam da sonuçlarının hepimiz için acı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ve benim gibi hala işinin başında pek çok üst düzey yönetici bulunmakta. Bizler evimizde kalır, üretimde olmazsak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durur. Bu nedenle bana kalırsa sokağa çıkma yasağı üretimde olmayanlar, çalışmayanlar için olmalı, ya da bu şekilde bile olsa belki çalışanlar için ayrı bir izin kartı çıkarılmalı. Çünkü 30 yaşında olup çalışmayıp öylesine sokaklarda dolaşan insanları da görüyoruz" diye konuştu.


Korona virüs ve karantina sürecinden kurtulmanın tek yolunun sıkı önlemler alarak çalışmaktan geçtiğini söyleyen Halit Ünlü, "İnanıyorum ki Türkiye çok az bir etkilenme ile bunu atlatacaktır. Bunun da tek yolu çalışmaya devam etmektir. Elbette çok sıkı önlemler alarak çalışmayı kastediyorum. Bizim fabrikalarımızda şuan çok üst düzey bir kontrol var. Tüm çalışanlarımızın ateşi giriş ve çıkışlarda ölçülüyor, şirket hekimlerimiz tarafından gün içerisinde sık sık muayeneler yapılıyor, herhangi kötü bir hissi varsa derhal hastaneye götürülüyor veya istirahata gönderiliyor. Şuana kadar bu nedenle iyi gidiyoruz" dedi.


Bu dönemde çiftçiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Halit Ünlü, "İçinde bulunduğumuz günlerde normal şartlarda çok yoğun ihracatımızın olması gereken dönemlerdi. Oysa epey durmuş durumda. Biz bu tip ihtimallere karşı tüm iş dünyasındaki iyi yöneticilerin yapması gerektiği gibi, tedbirlerimizi önceden almıştık. Biliyoruz ki işçilerimize bu dönemde bizler bakıp sahip çıkmazsak iyi zamanlarda da bizimle çalışacak hiç kimseyi bulamayız. Şu dönemde çiftçiyi de hala üretimde tutabilmek adına ekstra çaba sarf ediyoruz. Bu sadece bizim değil devletin, tüm sanayi kuruluşlarını da vermesi gereken bir çabadır. Özellikle devletimiz bundan sonra çiftçiye daha çok destek vermesi gerektiğini anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu zor günler gösterdi ki insan yemek yemezse yaşayamaz ve bu halkanın birinci basamağı çiftçidir. Şuanda bizim de çalışamayan başka fabrikalardan dolayı biraz hammadde açısından sıkıntımız var. Eğer bu süreç çok uzun sürerse ciddi kriz yaşanabilir. Bu nedenle fazla uzun sürmeden sonuçlanmasını umuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:23 Kaynak: İHA

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