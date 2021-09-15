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Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar - Son Dakika

Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

15.09.2021 11:18

Muş'taki bir köyden çıkan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen su nedeniyle vatandaşlar bölgeye akın ediyor. Uzmanlar ise suyun pek çok mikrop ve zararlı bakteri barındırdığını söyleyerek içilmemesi gerektiğini ifade ediyor. İnsanların bidonlarla eve su götürdüğünü söyleyen Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, "Uyarılara rağmen içmeye devam ediyorlar. İshal ve kusma gibi semptomlar görülüyor" dedi.

Merkeze 40 kilometre mesafedeki Gümüşali köyü yakınındaki kuyudan çıkan ve böbrek taşı ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen suyun geçen yıl analizi yapılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde suda mikrop ve parazit bulunduğu tespit edildi.

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

BİDONLARI DOLDURUP EVE GÖTÜRÜYORLAR

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen mikroplu suda şifa arayan insanlar, hem suyu içmeye devam ediyor hem de beraberlerinde getirdikleri bidonları doldurarak evlerine taşıyor.

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

SUYUN TAŞ VE HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR

Siirt'ten Muş'a su içmek için geldiğini ifade eden vatandaş, "Siirt'ten geldim şifalı su için. Suyun taş ve hastalıklara iyi geldiğini söylediler. İlk defa geldim. Suyu içtim inşallah iyi gelir" dedi.

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

"BU TÜR SULARIN TÜKETİLMEMESİNİ ŞİDDETLE ÖNERMEKTEYİZ"

Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda halk arasında şifalı su olarak bilinen ve böbrek taşını düşürdüğüne inanılan suyun aslında birçok parazit ve mikrop barındırdığını söyledi. Daha önce de bu suyla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını kaydeden Dr. Somay, "Vatandaşlarımızın bu suyu tükettiğinde daha çok ishal, kusma semptomları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel kanıtı olmayan bu tür suların tüketilmemesini vatandaşımıza şiddetle önermekteyiz" dedi.

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

HAYATİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

"Birçok duyumlarımızda da vatandaşlarımızın farklı illerden, kilometrelerce uzaktan gelerek şişelerle, bidonlarla suyu evlerine götürdüğünü duyuyor ve öğreniyoruz" diyen Dr. Somay, "Parazit ve mikrop barındıran suyun tüketilmesi hayati tehlike oluşturabilmektedir. Bu tür durum hastada bir halk sağlığı sorunu oluşturmakta. Bilimsellik olarak böbrek taşlarına yararlı olduğu gösterilmemiş bir suyun tüketilmemesini öneriyoruz. Biz her zaman bilime inanıyoruz. Bilimsel çalışmalarla daha çok parazit ve mikrop barındırdığını göstermiş bir suyun tüketilmesi hayati tehlike oluşturabilmektedir" diye konuştu.

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar
Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar
Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar

Muş Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Mikrobiyoloji, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar - Son Dakika
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