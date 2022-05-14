Halk Bankası, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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Halk Bankası, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu

14.05.2022 03:24
Halk Bankası, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu

NEW Halk Bankası, ABD'de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) başvuruda bulundu.

NEW Halk Bankası, ABD'de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) başvuruda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halk Bankası avukatları, Yüksek Mahkemenin başvuru için tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs'ta temyiz başvurusunu yaptı.

Halk Bankası Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmiş, Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halk Bankasının talebini kabul ederek, son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

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Kaynak: AA

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