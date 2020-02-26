Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti - Son Dakika Dünya

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti

6 saat önce

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti, System.String[]

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.


Halk Bankası avukatları, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, banka adına bundan sonraki süreçte duruşmalarda yer alacaklarını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:42 
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