Son Dakika › Dünya › Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti - Son Dakika Dünya
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti
6 saat önce
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.
Halk Bankası avukatları, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, banka adına bundan sonraki süreçte duruşmalarda yer alacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:42
Son Dakika ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı ABD'de Kovid-19'un yayılması uyarısı ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor