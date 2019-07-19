Son Dakika Haberleri: Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi
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Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

40 dakika önce

Mehmet Hakan Atilla tahliye edildiği hapishaneden genel görüntüler ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Mehmet Hakan Atilla tahliye edildiği hapishaneden genel görüntüler ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:03 Kaynak: AA
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