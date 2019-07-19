Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi
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Mehmet Hakan Atilla tahliye edildiği hapishaneden genel görüntüler ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.
Mehmet Hakan Atilla Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:03 Kaynak: AA
tahliye edildiği hapishaneden genel görüntüler ABD'deki İran
yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.
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