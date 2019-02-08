Son Dakika Haberleri: Halk Bankası'na Üst Düzey Atama

Halk Bankası'na Üst Düzey Atama

1 saat önce

Türkiye Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci atandı.

Halk Bankası'na Üst Düzey Atama, System.String[]
Türkiye Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci atandı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, Halk Bankası'nın Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayını müteakiben Erkan Kilimci'nin atandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:35 Kaynak: AA

Türkiye, CEO, Halk Bankası, Ekonomi
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