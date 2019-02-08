Halk Bankası'na üst düzey atama
1 saat önce
Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci getirildi.
Halk Bankası
'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci getirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:45
Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin
Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20'nci İl Olacağını Açıkladı