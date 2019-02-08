Son Dakika Haberleri: Halk Bankası'na üst düzey atama

Halk Bankası'na üst düzey atama

1 saat önce

Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci getirildi.

Halk Bankası'na üst düzey atama, System.String[]
Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:45 

CEO, Halk Bankası, Ekonomi
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