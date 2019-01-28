Son Dakika Haberleri: Halk Bankası'ndan İskilip Ekonomisine Destek

Halk Bankası'ndan İskilip Ekonomisine Destek

1 saat önce

İskilip Kaymakamı Bayezıt Bestami Alkan'ın "Dağ köylerinde çilek yetiştiriciliği" projesine ilk destek Halk Bankası'ndan geldi.

Halk Bankası'ndan İskilip Ekonomisine Destek, System.String[]
İskilip Kaymakamı Bayezıt Bestami Alkan'ın "Dağ köylerinde çilek yetiştiriciliği" projesine ilk destek Halk Bankası'ndan geldi. Bankaların genel müdürlüklerine İskilip'in dağ köylerinde çilek yetiştiriciliği projesinin İskilip'e ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahseden bir mektup gönderen kaymakam Alkan'a ilk cevap Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Halk Bankası İskilip Şube Müdürü Selami Selçuk, İskilip Kaymakamı Alkan'ı makamında ziyaret ederek, projeye katkı vermek istediklerini söyledi.

Şube Müdürü Selami Selçuk'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Alkan, Halk Bankası'nın "İskilip'in dağ köylerinde çilek yetiştiriciliği" projesinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Halk Bankası ailesine teşekkür etti.

Ziyarette Halk Bankası'nın ülkenin tanıtımına ve kültürel gelişimine katkı sağlayan projelerin yanında olduğunu kaydeden Selçuk'da, "Halkbank için ekonomiye ve topluma yönelik her katkı, sürdürülebilirlik yaklaşımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Halkbank, sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitimden turizme, sanattan doğanın korunmasına kadar birçok alana, yani topluma ve hayata değer katmaya devam etmektedir. Bu saye de İskilip'te böyle bir sorumluluk üstlenmemize vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Halk Bankası olarak bu projeye 15 bin TL destek vermek istiyoruz" dedi.

'30 bin çilek fidanı alındı'

İskilip Kaymakamı Alkan, Halk Bankası tarafından yapılan 15 bin TL'lik yardım ile projeye kapsamında 30 bin adet çilek fidesi alındığını söyledi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Selçuk, İskilip, Halk Bankası, Güncel
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