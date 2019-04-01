Son Dakika Haberleri: Halk Bu İllerde Hdp'ye "Hayır" Dedi

Halk Bu İllerde Hdp'ye "Hayır" Dedi

34 dakika önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayyum ile yönetilen bazı il ve ilçeler HDP'ye 'hayır' dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayyum ile yönetilen bazı il ve ilçeler HDP'ye 'hayır' dedi. AK Parti Ağrı, Şırnak ve Bitlis'te büyük başarı elde etti. PKK terör örgütünün siyasi uzantısının isminin geçtiği belediyelerin üçünde AK Parti adayları ipi göğüsledi. Ağrı'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye BaşkanAdayı Savcı Sayan Kazandı. HDP'li rakibine yüzde 20'ye yakın fark atan Sayan, yüzde 55 oy alarak seçimi galip tamamladı. Bu sonucun ardından Ağrılılar sokaklara çıktı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şırnak'ta da AK Parti rüzgarı esti. Partililer bu başarıyı il binası önünde davul zurna eşliğinde, halay çekerek kutladı. Şırnak'ın tarih yazdığını söyleyen Başkan adayı Mehmet Yarka, 'kazanan Şırnak oldu' dedi. Bitlis'te seçimini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu Nesrullah Tanğlay aldı. Özellikle terör örgütü PKK'nın zulmüne uğrayan ilçelerin birçoğunda AK Parti birici çıktı. Kayyum atanan belediyeler HDP'ye hayır demiş oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:11 Kaynak: İHA

Şırnak, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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