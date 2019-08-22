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Halk dansları kursuna kayıtlar başladı

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu'nun yeni dönem kayıtları başladı.

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Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu'nun yeni dönem kayıtları başladı.


Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu, bu yıl da geleceğin dansçılarını yetiştirecek. Kurs, eylül ayından itibaren haftanın iki günü Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Uzmanlar nezaretinde halk danslarının inceliklerini öğrenecek kursiyerler, yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sahneleyecek. Topluluğun ana kadrosuna seçilen dansçılar, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli etkinliklere de katılmaya hak kazanacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Halk Dansları Gösteri Topluluğumuz, kurulduğu günden itibaren birçok önemli organizasyona imza attı. Ülkemize ait 25 farklı oyunu sahneleyen topluluğumuz, bugüne kadar 5 binin üzerinde dansçı ve halk dansları eğitmeni yetiştirdi. Bize düşen, bu değeri gelecek nesillere taşımaktır. Bu vesileyle bütün sanatseverleri kursumuza davet ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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