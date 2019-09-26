Son Dakika Haberleri: Halk Dansları Topluluğunda kayıt heyecanı
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Halk Dansları Topluluğunda kayıt heyecanı

2 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğuna ücretsiz olarak yapılan kayıt işlemleri 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Halk Dansları Topluluğunda kayıt heyecanı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğuna ücretsiz olarak yapılan kayıt işlemleri 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek.


2015 yılından bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sahnelediği gösterilerle büyük beğeni toplayan Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda yeni kayıt heyecanı yaşanıyor. Ücretsiz olarak 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yapılan kayıt işlemleri, 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise topluluk çalışmalarına 5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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