Halk Eğitim'den bebeklere diş kaşıyıcı
1 saat önce
Erdek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenler tarafından bebekler için 'diş kaşıyıcı' üretildi.
Erdek Halk Eğitimi Merkezi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenler tarafından bebekler için 'diş kaşıyıcı' üretildi.
Erdek'te Halk Eğitim Müdürlüğünde eğitim veren kurs hocaları 'Zeytin
Çocuklu Bebekler Mutlu Proje' kapsamında organik malzemeler kullanılarak 'diş kaşıyıcı' üretimi gerçekleştirildi. Bandırma
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü projeye destek verirken, diş kaşıyıcılarının Müdür Necati Yaşar tarafından maddi durumu iyi olmayan bebekli ailelere Bandırma'da dağıtımı yapılacak. - BALIKESİR
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