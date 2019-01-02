Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim'den El Örgüsü File ve Bez Çanta

Halk Eğitim'den El Örgüsü File ve Bez Çanta

1 saat önce

Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi kurslarında örgü file ve bez çantalar yapılmaya başlandı.

Halk Eğitim'den El Örgüsü File ve Bez Çanta, System.String[]
Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi kurslarında örgü file ve bez çantalar yapılmaya başlandı.

Tamamen organik, doğal ve el yapımı file ve çantalar ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.


Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımız file ve bez çantaları çok uygun fiyatlara maliyetine Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nden veya Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki Halk Eğitimi Merkezi'ne ait olan sergi ve satış reyonundan temin edebilir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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