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Halk Eğitim'den mantarcılık kursu

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi mantarcılık kursu açtı.

Halk Eğitim'den mantarcılık kursu, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi mantarcılık kursu açtı.


Kırsal kesim ve alternatif ürün arayan üreticilerden gelen talep üzerine HEM tarafından istiridye ve kayın mantarı yetiştiriciliği eğitimine başlandı. Ziraat Mühendisi Arzu Erbatur ve Lütfi Civelek, kırsal mahallelerde uygulamalı kurs veriyor. Mantar yetiştiriciliği kursunda gündüz tatbiki, gece nazari dersler veriliyor. Kursa kayıtlı üreticiler bu uygulamalı eğitimlerden oldukça memnun. Çiftçiler tatbiki eğitimlerle işi daha iyi ve daha çabuk kavradıklarını, masrafsız bir iş sahası açıldığını söylediler. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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