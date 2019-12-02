Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı etkinlik
Son Dakika Güncel Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika

Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı etkinlik

6 saat önce

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkı için işaret dili ile video klip çektiler ve "Ellerimizle Ses Oluyoruz" farkındalık etkinliği düzenlediler.

Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı etkinlik, System.String[]

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkı için işaret dili ile video klip çektiler ve "Ellerimizle Ses Oluyoruz" farkındalık etkinliği düzenlediler.


Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesinde İşitme engellilere yönelik "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkı için işaret diliyle video klibi çeken kursiyerler "Unutmayın en büyük engel sevgisizliktir, bir gün değil her gün sizinleyiz!" mesajı verdiler. Kursiyerler ayrıca "Ellerimizle Ses Oluyoruz" farkındalık etkinliğinde renk renk boyadıkları elleri ile "3 Aralık" yazarak renkli bir pano oluşturdular. Etkinliğin sonunda İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray 3 Aralık Engelliler Günü'nün farkındalık yaratma adına önemli bir gün olduğunu ifade ederek "Ellerimizle size ses olmaya çalışıyoruz ve her zaman yanınızdayız" dedi.


Klipte İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray'ın yanı sıra kursiyerler Cemile Aydoğdu, Cemile Yetim, Duygu Son, Edanur Kartal, Engin Gündüz, Elif Duran, Esranur Kahraman, Fatma Aköz, Kübra Peçen, Meryem Yaman, Neşe Demir, Seda Engin, Sercan Koçak, Sümeyye Fidan ve Şükran Eker'in rol aldığı anlamlı klip sosyal medyada beğeni ile izleniyor. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Bozüyük, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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