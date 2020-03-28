Halk Eğitim Merkezi çalışanlarından maske üretimi - Son Dakika

Düzcenin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından maske üretimine başlandı.

Akçakoca Kaymakamlığınca sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzerindekilerle kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kullanması amacıyla maske üretimi yapılıyor.

Kaymakam Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, tam donanımlı atölyede günlük 500 maske üretildiğini söyledi.

Öztürk, virüse karşı sahada çalışan ekipleri korumak amacıyla maske üretildiğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşlarımıza hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizler de 'Neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz?' diye düşündük. Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdürümüz ile istişare ettik ve Bununla ilgili Halk Eğitim Merkezindeki öğretmen ve usta öğreticilerimiz üretime devam ediyorlar. Bizler de elimizden gelen desteği onlara veriyoruz." dedi.