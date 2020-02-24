Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyuyor - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyuyor

6 saat önce

Söğüt Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyarken, birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkıyor.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyuyor, System.String[]

Söğüt Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeteneklerini ortaya koyarken, birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkıyor.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde hizmet veren Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kursiyer sayısı ve kurslar hakkında bilgi aldı. Çelik, yaygın eğitim olarak yürütülen bu faaliyetler sayesinde her yaştan vatandaşa ulaşılabildiğini, dolayısıyla bu eğitimin çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı. İlçede yapımı ve onarımı devam eden inşaatlarda da incelemelerde bulunan Çelik'e Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım eşlik etti. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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