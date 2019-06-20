Son Dakika Haberleri: Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi
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Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi

1 saat önce

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi, System.String[]
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışını Kırşehir Valisi İbrahim Akın yaptı.
Akın, açılışın ardından yaptığı açıklamada, kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik etti.
Uzun uğraşlar sonucunda kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru eserlerin değerli olduğunu vurgulayan Vali Akın, kursiyerlere iş ve sosyal hayatlarında başarı dileğinde bulundu.
Açılışa, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya, daire müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, açılışın ardından sergiyi gezerek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel
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