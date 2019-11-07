Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Sandıklı'da toplandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök'ün ev sahipliğinde Sandıklı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında Şube Müdürü Hüseyin Berber, Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak olan kurslar, Öğrenme Şenliği Etkinliğine yönelik planlama ve hazırlıkların yapılması, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) projesi kapsamında verilecek eğitimler, yabancı uyruklu kişilere yönelik okuma yazma kursları, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği görevlendirilen usta öğreticilerin işleri görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri'ne yürütülecek çalışmalar hakkında çeşitli tavsiyelerde bulunmasıyla toplantı sona erdi.