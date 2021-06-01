Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven, - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay GÜVEN, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN'i Ziyaret Etti. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Kültürel Etkinlikler Yönetmeliği'ne yeni giren ve bir hafta sürecek "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlama etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan HEM Müdürü Kutluay GÜVEN, hafta sebebiyle Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN'i Makamında ziyaret etti.