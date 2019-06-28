Halk Eğitim Merkezi'nde unutulunca mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
1 saat önce
SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı. Genç kızlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu öğlen tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip, çıktı. Binanın ikinci katında kapıların kilitlenmesi sonucu 2 kursiyer mahsur kaldı. Genç kızları almaya gelen aileleri çocuklarının mahsur kaldıklarını öğrenince Tahsin Yolcu'ya telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileler müdüre ulaşamayınca itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri ikinci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, binanın ikinci katındaki pencereye merdivenli araçla ulaşıp, mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Kurtarılan iki öğrenci, ailelerine teslim edildi.
- Sakarya
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı