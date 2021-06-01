Halk Eğitim Merkezi'nden Hayat Boyu Öğrenme Sergisi - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi açılışına katıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nin yeni hizmet binasında düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler yer alıyor.

Açılışta konuşan Vali Epcim, eğitim faaliyetlerinin en önemli ayağının halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar olduğunu söyledi. Pandemi sürecine rağmen bu kursların Bayburt'ta oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğün görüldüğünü ifade eden Vali Epcim, "Yaklaşık 2 bin kadar kursiyerimiz burada eğitim aldılar. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağladılar. Hepimizin bildiği gibi bu sene Bayburt yine bir ödülle tebrik edildi. Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz bir ödül aldı. Avrupa Komisyonu'ndan şehrimizin en önemli markalarından Baksı Müzemizin Avrupa Komisyonu'nun en önemli müzecilik ödülünü aldığını bilmekteyiz. Tüm bunlar bir birikimin sonucu. Bu birikime halk eğitim kurslarının çok önemli katkı sağladığını bilmekteyiz. Bu manada bundan sonra da şehrin kültürü ve sanatına başta olmak üzere meslek edindirme kurslarıyla da önemli katkılar sağlamaya devam edeceğin görüyoruz. Hocalarımızı, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Vali Epcim, yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni halk eğitim merkezinin de bundan böyle çok daha başarılı çalışmalara ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ise merkezin vatandaşların isteklerine göre mesleki, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlendiğini aktardı. Okuma yazma seferberliği kapsamında il genelinde kurslar düzenlendiği bilgisini paylaşan Algan, bu kapsamda bin 46 kişiye kurs verildiğini anlattı.

Algan, merkezin aynı zamanda büyük bir açık öğretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Halk eğitim merkezimizde dokuz yüz elli açık öğretim öğrencimiz bulunmaktadır. Bu eğitim öğretim yılında dört yüz öğrencimiz mezun olmuştur. Ayrıca liselerden mezun olan öğrencilerimize yönelik de destekleme yetiştirme kursları verilmektedir. " dedi.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra merkezin meslek edindirme kursları düzenlendiğini de aktaran Algan, "Bu bağlamda bin 570 kişiye çeşitli meslek alanlarında kurslar verilmiştir. Pandemi sürecinde kurumumuz tarafından 100 bin adet maske üretilerek halkın sağlığının korunması noktasında salgına karşı verilen mücadeleye katkı sağlanmıştır. Özetlemek gerekirse merkezimiz salgın döneminde yüz yüze eğitimine devam etmiş olup vatandaşın istediği tüm kurslar hijyen kurallarına dikkat edilerek açılmıştır. Açtığımız kurslarda 2 bine yakın kişi eğitim görmüştür. " İfadelerini kullandı.

Vali Epcim ile Hanımefendi daha sonra sergi açılışını gerçekleştirerek ilgililerden bilgi aldı.

Açılışa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.