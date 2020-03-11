Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri

7 saat önce

Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi binasının girişine korona virüsünden korunmak için dezenfektan cihazları yerleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri, System.String[]

Halk Eğitim Merkezi'nden koronavirüs tedbiri

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi binasının girişine korona virüsünden korunmak için dezenfektan cihazları yerleştirdi. Gelen vatandaşlar, çalışanlar ve kursiyerler, ellerini dezenfekte ederek içeri giriyor.

Dünyada etkili olan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığının açıklamalarının ardından Türkiye'de tedbirler artırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkez binasının girişine dezenfektan cihazları yerleştirdi. Her gün yüzlerce kişinin geldiği bu kurumda vatandaşlar içeri girdiklerinde görevliler tarafından yönlendirilerek ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Halk Eğitim Merkez Müdürü Ömer Göktürk, "Korona virüsü bildiğiniz gibi dünyayı tehdit ediyor, binlerce kişi hayatını kaybetti. Bağlı olduğumuz bakanlıktan gelen talimatlarla korona virüsüne karşı bilgilendirme çalışmaları yapılması istenmişti. Biz öncelikle kendi personelimizi ve kursiyerlerimizi çeşitli seminerler ve kurslarla bilgilendirdik. Biliyorsunuz İnegöl Halk Eğitim Merkezine her gün binlerce kişi geliyor. Bizler de hemen kurumumuzun girişine el dezenfekte cihazı koyarak insanlarımızın bu virüsten etkilenmemesi için bir tedbir almayı düşündük" dedi.

İnegöl, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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