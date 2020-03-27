Halk Eğitim Merkezi'nden sağlık çalışanları için film maske üretimi - Son Dakika

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Halk Eğitim Merkezi'nden sağlık çalışanları için film maske üretimi
6 saat önce
Manavgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri Manavgat Devlet Hastanesi personeli için "Film Maske" üretimine başladı.
Manavgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri Manavgat Devlet Hastanesi personeli için "Film Maske" üretimine başladı.
Manavgat halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Kırteke "Vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü özveride bulunan sağlık çalışanlarımızın Korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak için film maske üretimine başladık. Bunu Devlet Hastanemizle işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Film maskelerin yanı sıra normal maske üretimine de başlayacağız. Sağlık çalışanlarımız için biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Talep durumunda ekibimizi genişleterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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