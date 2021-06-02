Halk Eğitim Merkezi Sporcularından Muhteşem Gösteri - Son Dakika

Isparta'da 7'den 70'e tüm vatandaşlar için kurslar açarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Halk Eğitim Merkezi'nin spor kurslarında eğitim gören sporcular yıl sonu gösterisi yaptı. 6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen programa Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak sporcuların gösterilerini izledi.



Program okçuluk sporcularının gösterileriyle başladı. Çoğu madalyalı okçu, yaylarını gererek hedeflere atış yaptı. Ardından tekvando gösterisi için sahaya çıkan genç ve minik sporcular usta işi hareketleriyle izleyicilerden büyük beğeni aldı. Halk Eğitim Merkezi kurslarına devam ederek tecrübelerini daha da arttıran dart sporcuları ise hedeflerini on ikiden vurarak gösterilerini tamamladılar.



Programın en özel gösterisi ise sonda sergilendi. Aralarında jimnastikte Türkiye Şampiyonu ve Dünya 4. 'sü Ramazan Melih Yüceer'in de bulunduğu milli sporcuların muhteşem gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerinin ardından tribünlere çıkan özel sporcular Vali Seymenoğlu'na Türk bayrağı armağan ettiler.



Gösterilerin ardından Vali Seymenoğlu sporculara hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.



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