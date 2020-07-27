Halk Eğitim Merkezi üretime devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Seka Sosyal Tesisleri ek binasında üretime devam ediyor.

Kuaför atölyesinde ve giyim-üretim, tekstil atölyesinde hız kesmeden üretime devam ediyor. Kurum Müdürü Gökhan Incircioğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi ; "Seka Sosyal Tesislerinde yer alan ek binamızda bulunan kuaför atölyemizde açılan kurslarla bu alanda vasıflı elemanlar yetiştiriyoruz hem de kuaför atölyesinin döner sermaye kapsamında Çaycuma halkına hizmet veriyoruz. Aynı binada yer alan giyim-üretim atölyesinde tekstil, maske ve önlük ürünlerinin yanı sıra tişört, bardak gibi ürünlerin üzerine baskı yapılarak Çaycuma halkına hizmet vererek üretime devam ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK