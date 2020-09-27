Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler - Son Dakika

Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, nisan ayından bu yana 300 bine yakın cerrahi maske üretti.

Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, nisan ayından bu yana 300 bine yakın cerrahi maske üretti. Maskeler, başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere gönderildi.

Körfez ilçesinde bulunan Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan usta öğreticiler, koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana cerrahi maske ve önlük üretimi yapıyor. Salgının ilk günlerinde kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kuran usta öğreticiler, gönüllülük esaslı olarak merkezdeki dikim atölyesinde maske üretmeye başladı. Zaman içerisinde gelen taleplerle birlikte pandemi hastanelerine cerrahi önlük ve sedye örtüsü de üretmeye başlayan merkezde, bugüne kadar 300 bine yakın cerrahi maske üretildi. Üretilen cerrahi maske ve önlükler ile sedye örtüleri, herhangi bir ticari amaç güdülmeden başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan her yere gönderiliyor.

'BURADA OLMAKTAN GURUR VE ONUR DUYDUK 'Siirt'te yaşayan çocuklara gönderilecek maskeleri diktiklerini belirten Esra Yıldız, "Körfez Halk Eğitim olarak arkadaşlarla beraber çok güzel maskeler üretiyoruz. Cerrahi önlükler de yaptık. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Gönüllülük esasına dayandı. Biz de canla, başla burada olmaktan gurur ve onur duyduk. Sağolsunlar müdürümüz ve müdür yardımcılarımız bize bu konuda çok yardımcı oldular. Şimdi maske dikiyoruz. Şu anda doğuya, Siirt'teki kardeşlerimize gidecek çocuk maskeleri yapıyoruz. Onları bu eğitim-öğretim döneminde bir nebze mutlu edebilirsek, biz de çok mutlu olacağız." dedi. 'KENDİ ARAMIZDA UFAK BİR REKABET BAŞLADI'Maske dikimine gönüllü olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Hülya Okutan, "Nisan ayında başladık maske dikimine. Müdür yardımcımız Nilüfer Özdemir'in bir grup kurması ile her şey başladı. Gönüllülük esasıyla maske dikimine çağırdı bizi. Biz de 10-12 arkadaşla birlikte gönüllü olduk. Hep beraber, burada güzel bir ortamda maske dikimini devam ettirdik. 3-4 aydır maske dikiyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Hem Halk Eğitim adına hem de kendi adımıza böyle bir şeye vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Üretim zor olmuyor. Aksine kendi aramızda ufak bir rekabet de olmaya başladı. 'Sen şu kadar yaptın', 'Ben bu kadar yaptım' gibi tatlı bir rekabet oluştu. Her şey güzel başladı. Güzel devam ediyor. Böyle bir şeye vesile olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hele ki okullarda küçük, minik öğrencilerimize böyle bir şey sunmak güzel bir duygu. Bir anne olarak da çok hoşuma gidiyor." diye konuştu. 'BEN ONLARA 'MASKENİN SULTANLARI' DİYORUM' Gönüllülük esasıyla maske üreten usta öğreticilere 'Maskenin Sultanları' ismini verdiğini söyleyen Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sergülen Kurt, şöyle konuştu:  "Şu ana kadar 300 bine yakın cerrahi maske ürettik. Pandemi hastanelerimize cerrahi önlük ve sedye örtüleri üretiyoruz. Ben onlara 'Maskenin Sultanları' diyorum. Gerçekten insanların evlerinden çıkmadığı bir dönemde buraya gelerek, belki de canlarını hiçe sayarak bu maskelerin üretilmesine çok büyük katkı sağladılar. Burada 8 kişilik kemik kadromuz ile üretim yapıyoruz. Bu sayı gönüllülük esasına dayalı olarak 15 kişiye kadar yükseliyor. Burada herhangi bir ticari amaç gütmeden, gönüllülük esasına dayalı olarak bu üretimi sürdürüyoruz."

- Körfezkocaeli
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler
Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler

Halk Eğitim Merkezi, hastaneler, Körfez, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler - Son Dakika

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