Halk eğitim merkezinde 300 bin maske ürettiler - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, nisan ayından bu yana 300 bine yakın cerrahi maske üretti. Maskeler, başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere gönderildi.

Körfez ilçesinde bulunan Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan usta öğreticiler, koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana cerrahi maske ve önlük üretimi yapıyor. Salgının ilk günlerinde kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kuran usta öğreticiler, gönüllülük esaslı olarak merkezdeki dikim atölyesinde maske üretmeye başladı. Zaman içerisinde gelen taleplerle birlikte pandemi hastanelerine cerrahi önlük ve sedye örtüsü de üretmeye başlayan merkezde, bugüne kadar 300 bine yakın cerrahi maske üretildi. Üretilen cerrahi maske ve önlükler ile sedye örtüleri, herhangi bir ticari amaç güdülmeden başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan her yere gönderiliyor.