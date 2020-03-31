Halk eğitim merkezinde sağlık çalışanları için maske üretimine başladı - Son Dakika

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Halk eğitim merkezinde sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
6 saat önce
Çaycuma ilçesinde, halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler, sağlık çalışanları için 20 bin maske üretimine başladı.
Çaycuma ilçesinde, halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler, sağlık çalışanları için 20 bin maske üretimine başladı.
İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu, AA muhabirine, kurumun imkanlarını seferber ettiklerini ve MFA firmasından tedarik ettikleri ürünlerle çalışmalara başladıklarını belirtti.
Maskeleri yaklaşık iki hafta içinde devlet hastanesine teslim edeceklerini anlatan İncircioğlu, usta öğreticilerin gönüllülük esasına dayalı çalışmasıyla talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:49 Kaynak: AA
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