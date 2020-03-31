Halk eğitim merkezinde sağlık çalışanları için maske üretimine başladı - Son Dakika

Maskeleri yaklaşık iki hafta içinde devlet hastanesine teslim edeceklerini anlatan İncircioğlu, usta öğreticilerin gönüllülük esasına dayalı çalışmasıyla talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini bildirdi.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu, AA muhabirine, kurumun imkanlarını seferber ettiklerini ve MFA firmasından tedarik ettikleri ürünlerle çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çaycuma ilçesinde, halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler, sağlık çalışanları için 20 bin maske üretimine başladı.

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