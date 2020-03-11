Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi binasının girişine korona virüsünden korunmak için dezenfektan cihazları yerleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinden korona tedbiri, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi binasının girişine korona virüsünden korunmak için dezenfektan cihazları yerleştirildi. Gelen vatandaşlar, çalışanlar ve kursiyerler, ellerini dezenfekte ederek içeri giriyor.


Dünyada etkili olan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığının açıklamalarının ardından Türkiye'de tedbirler artırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkez binasının girişine dezenfektan cihazları yerleştirildi. Her gün yüzlerce kişinin geldiği bu kurumda vatandaşlar içeri girdiklerinde görevliler tarafından yönlendirilerek ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Halk Eğitim Merkez Müdürü Ömer Göktürk, "Korona virüsü bildiğiniz gibi dünyayı tehdit ediyor, binlerce kişi hayatını kaybetti. Bağlı olduğumuz bakanlıktan gelen talimatlarla korona virüsüne karşı bilgilendirme çalışmaları yapılması istenmişti. Biz öncelikle kendi personelimizi ve kursiyerlerimizi çeşitli seminerler ve kurslarla bilgilendirdik. Biliyorsunuz İnegöl Halk Eğitim Merkezine her gün binlerce kişi geliyor. Bizler de hemen kurumumuzun girişine el dezenfekte cihazı koyarak insanlarımızın bu virüsten etkilenmemesi için bir tedbir almayı düşündük" dedi. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
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