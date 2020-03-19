Halk eğitim merkezinden virüse maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk eğitim merkezinden virüse maske desteği - Son Dakika

Halk eğitim merkezinden virüse maske desteği

25 dakika önce

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı usta öğreticiler ve kadrolu öğretmenler, Kumluca Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine 400 adet maske üretmeye başladı.

Halk eğitim merkezinden virüse maske desteği, System.String[]

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı usta öğreticiler ve kadrolu öğretmenler, Kumluca Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine 400 adet maske üretmeye başladı. Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi, Korona virüsü ile mücadelede ellerinde fazla maske bulundurmak amacıyla Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden maske üretimi yapmaları konusunda talepte bulunarak, örnek kumaş gönderdiler.


Hastanenin talebi üzerine öğretmenlerini toplayan Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Yorgancı, 400 adet maskeyi hazır hale getirmek için çalışmalara başladı. Seri üretime geçince, bin adet maske yapabileceklerini belirten Yorgancı, "Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde bizde devletimize destek olmak istedik. Kumluca Devlet Hastanesi'nin maske ile ilgili talebi oldu. Bu sabah usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz hazır hale geldik. Maskelerin kumaşlarını Kumluca Devlet Hastanesi gönderdi. Örnek ölçülerini de gönderdi. Şu anda yapım aşamasındayız. Akşamüzeri hepsini teslim edeceğiz. Talep gelirse onlara destek olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız he zaman onlara destek vermeye hazır durumda. Başka hastanelerimizde isterse onlara her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi. - ANTALYA

Devlet Hastanesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:04 Kaynak: İHA

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