Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerimiz Tarafından Hazırlanan Serginin Açılışı Yapıldı. - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerimiz Tarafından Hazırlanan Serginin Açılışı Yapıldı. Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Eşi Esra MASATLI Hanımefendi ile birlikte Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını yaptı. İl ve ilçe Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 500 kursiyerin el emeğiyle hazırladığı birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Halk Eğitim Kurslarımızın ürünlerini halkımızla buluşturduklarını ve emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet DAVU, İlçe Halk Eğitim Müdürü Kutluay GÜVEN, halk eğitim merkezi usta öğreticileri ile kursiyerlerimize teşekkürlerini dile getirdi.