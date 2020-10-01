Halk eğitim merkezleri Tunceli'de öğrenciler için maske üretimini yoğunlaştırdı - Son Dakika

Halk eğitim merkezleri Tunceli'de öğrenciler için maske üretimini yoğunlaştırdı

TUNCELİ - Tunceli'de merkez ve ilçelerde Halk Eğitim Merkezleri tarafından yüz yüze eğitimin genişletilmesi ihtimaline karşı tüm öğrenciler için maske üretimine başlandı. Şuana kadar 30 bin maskenin üretilip dağıtıldığı kentte, kursiyerler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yüze yüze eğitim öncesi Tunceli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçe halk eğitim merkezleri tarafından maske üretimine yoğunlaşıldı.Bu kapsamda merkez ve ilçelerde öğrencilerin kullanımı için kullan at ve yıkanabilir 30 bin adetten fazla üretim gerçekleştirilerek okullara ulaştırıldı.Yüz yüze eğitimin genişletilmesine karşı hazırlık yapan halk eğitim merkezlerinde, tüm öğrenciler için de maske üretimine yoğunlaşıldı.

Usta öğreticiler tarafından maske üretimi gerçekleştirilen atölyeyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Mart ayından bu yana maske üretime gerçekleştirilerek Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırıldığını söyledi.

Okullar için de maske üretimine başladıklarını ifade eden Ekmekci, "Merkez ve İlçelerde bulunan halk eğitim merkezlerimizde Eylül ayından itibaren anaokullarına, birinci sınıflara, kurslara başlayan sekizinci sınıf öğrencilerimize teslim edilmek için üretime başladık. Bütün okullarımızda gerek tek kullanımlık gerek yıkanabilir maskelerimizi hazır hale getirdik. Eskiden annelerimiz önlüklerimizi yıkar mendillerimizi cebimize koyardı. Biz de aynı mantıkla yola çıkarak çok kullanımlık maskeler üretmeye başladık. Maskelerimizi 2'şer tane olmak üzere okullar açıldığı günden itibaren, anaokuluna ve birinci sınıfa giden tüm çocuklarımıza dağıttık. Diğer yaş grubundaki çocuklarımız için de üretimimiz devam ediyor. İlerleyen süreç içerisinde diğer sınıflarımız açılırsa onlara da dağıtıma hazır bulunsun dedik. Yaklaşık bir hafta içerisinde tüm çocuklarımızın maskeleri teslim edilecek" dedi.

Merkez, Pertek, Hozat, Nazımiye ilçeleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından 30 bin adetten fazla maske üretimi yapıldığını belirten, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Maske dışında halk eğitim merkezlerimizde 3 boyutlu yazıcılarla siperlikler ve tulumlar ürettik. Şu ana kadar 30 bin civarında maske ürettik. Usta öğreticilerimizin yanı sıra kursiyerlerimiz de önümüzdeki ay içerisinde çalışmalarına başlayacak sayıyı daha da yükselteceğiz" diye konuştu.