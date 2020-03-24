Halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor - Son Dakika

Samsun'un Havza ve Ladik ilçelerindeki halk eğitim merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için maske imal ediyor.

Havza Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretmeye başladı.

İlk etapta 1000 adet imal edilecek maskelerin bir bölümü, Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeçi ve hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Nizamettin Gündüz'e teslim edildi.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, AA muhabirine, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını karşısında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Usta öğreticilerle gönüllülük esasına göre maske ürettiklerini belirten Ergül, talep gelmesi halinde planladıklarından fazla da üretebileceklerini kaydetti.

Başhekim Keçeçi ise Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle kritik günler yaşandığına işaret ederek, "Bu dönemde sağlık kuruluşlarımız özellikle koruyucu cerrahi maskelere büyük ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesinde bizlere destek olan Halk Eğitim Müdürü ve çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi ile Ladik Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde maske üretim çalışması başlatıldı.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız da koronavirüs salgınından korunma amacıyla yapılan maskelerin gönüllü olarak usta öğreticiler tarafından evlerinde üretildiğini söyledi.

Malzeme giderlerinin Ladik HEM ile Ladik Devlet Hastanesi Başhekimliğince karşılandığını anlatan Ayyıldız, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kurslarımıza geçici süreyle ara verildi. Kurs eğitmenlerimiz kendi istekleri ile maske üretimine evlerinde başladı." diye konuştu.