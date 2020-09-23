KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezindeki 200 yıllık piyano ilgi çekiyor. Körfez Halk Eğitim Müdürü Sergülen Kurt kursiyerlerin tarihi bir enstrümana dokundukları için ilgilerinin bir kat daha arttığını söyledi. Körfez ilçesinde 10 yıl önce kapanan bir dernekten Körfez Halk Eğitim Merkezi'ne bağışlanan piyano görenlerin ilgisini çekiyor. Piyano üzerine monte edilen 4 şamdan ise dikkat çekiyor. Tüm aksamları çalışan 200 yıllık piyanoda kursiyerlere eğitim veriliyor. Halk Eğitim Merkezine gelenler, tarihi piyanoyu görünce fotoğraf çektirip, tuşlarına dokunmak için yöneticilerden izin istiyor. Piyanonun 200 yıllık olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sergülent Kurt, Burada halkımıza, gençlerimize hizmet vermek amacıyla çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu tarihi değeri olan, tarihi dokusu olan piyanomuzla buluşturmak ve onların piyano eğitimi almalarını Körfez Halk Eğitim Merkezi olarak gerçekleştiriyoruz. Piyano 10 yılı aşkın bir süredir Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde, ancak bizden önce değişik kurumlardan nakledilerek gelen bir piyano. İçerisindeki envanterlerden de anladığımız kadarıyla 200 yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. dedi. '200 YILLIK BİR TARİHE DOKUNUYORLAR'

Piyanonun bir dernek tarafından kendilerine ulaştırıldığını belirten Kurt, Bu piyano kuşaktan kuşağa aktarılarak bir derneğe vakfedilmiş. O dernekten de buraya geldi ve günümüze kadar da taşıyabildik. Piyanonun o güzelliğini, sesini koruyarak bozmadan bundan sonraki kuşaklara da aktarılması için elimizden gelen özeni göstereceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize her alanda enstrüman anlamında eğitim veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu piyano eğitimi. Özellikle ilgi ve alakası olan çocuklarımıza bu eğitimleri verirken bu piyanomuzu kullandırıyoruz. Bir tarihe dokunarak geçmiş ile geleceği birleştirerek tarihe olan inancımızı artırmak adına çocuklarımızı bu piyano ile buluşturuyoruz. Kursiyerler önce şaşırıyorlar bu kadar tarihi bir enstrümana dokundukları için daha sonra sesini duydukça ilgileri ve alakaları bir kat daha artıyor. Bu anlamda da piyanonun büyük faydasını görüyoruz. diye konuştu.