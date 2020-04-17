Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli 43 usta öğretici koronavirüs salgınına karşı, devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak 20 günde yaklaşık 33 bin maske üretti. Talep olması durumunda hastane için tulumda üretileceği kaydedildi.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev yapan 43 usta öğretici koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 20 günde 33 bine yakın maske üretimi gerçekleştirdi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz , halk eğitim merkezini ziyaret ederek, kurum müdürü Ertan Badem ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde koronavirüsle mücadele kapsamında 20 günde yaklaşık 33 bin maske üretildiğini belirterek, "Günde yaklaşık 3 bin maske üretiliyor. Bunun yanında devlet hastanesinden gelecek talep doğrultusunda da tulum, galoş gibi ekipmanların dikimi gerçekleştirilecek" dedi.

43 USTA ÖĞRETİCİ MASKE ÜRETİYOR

Usta öğretici Sevil Öztürk , koronavirüse karşı Keşan Devlet Hastanesi 'nin ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Aşama aşama maskelerimizi üretiyoruz. Verilen ölçülerde maskeleri kesiyoruz. Burna yerleştirilecek telleri maskeye ekliyoruz. Katlamadan sonra ipleri maskeye dikiyoruz. Bu maskeler toplu olarak hastaneye ulaştırılıyor ve orada sterilizasyondan geçiriliyor. Burada 43 usta öğretici maske üretiyor" diye konuştu.

Bedriye Gül de, hastaneden talep olması halinde tulum ve bone de üretmeye hazır olduklarını söyledi. Ayşe Özer Yılmaz da, maske ihtiyacına cevap vermek adına gönüllü olarak maske ürettiklerini kaydetti.