Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda faydalananların sayısı 6 milyonu aştı - Son Dakika
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Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda faydalananların sayısı 6 milyonu aştı

16.07.2022 10:42
Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda faydalananların sayısı 6 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinden yılın ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinden yılın ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor.

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sadece eğitim çağındaki nüfusun değil, tüm vatandaşların eğitime erişimini artırdıklarını vurguladı.

Kurslardan ocakta 602 bin 282, şubatta 720 bin 254, martta 1 milyon 314 bin 61 kişinin yararlandığını aktaran Özer, "Nisanda katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi, mayısta da hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağlamıştı. 2022'nin ilk 6 aylık döneminde ise 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünde açılan 286 bin 225 kursa toplam 6 milyon 317 bin 933 kursiyer katıldı." bilgisini verdi.

Özer, tüm vatandaşları hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik ettiklerini belirterek, "Kursiyerlerin 3 milyon 681 bin 871'i (yüzde 58,34) kadın, 2 milyon 629 bin 62'si (yüzde 41,66) erkeklerden oluşuyor. Buna göre 2021'de 1 milyon 663 bin 223 kursiyer sayısına ulaşılırken, 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki kursiyer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 379 oranında gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

İstatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan illerin, sırasıyla Kilis, Erzincan, Mersin, Gümüşhane, Osmaniye, Edirne, Kütahya, Batman, Burdur ve Denizli olduğunu bildiren Özer, "Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900'ü (yüzde 41,67) 25-64 yaş grubunda bulunuyor. Açılan kurslardan 205 bin 280'i genel kurs kapsamında olup, katılan kursiyer sayısı 4 milyon 761 bin 63'tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin 870 kursiyer katıldı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk eğitimi kurslarından ilk 6 ayda faydalananların sayısı 6 milyonu aştı - Son Dakika

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