Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başlandı.



İslahiye Kaymakamlığının desteği ile Halk Eğitim Merkezi'de Gasmek kurslarında görev almış kadınlar ile gönüllülük esasında maske yapımına başlandı.



İlçe merkezinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında yapımına başlanan maskelerin titiz bir çalışma ile hijyenik bir ortamda yapıldığını söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, "Ülkenin içinde bulunduğu salgından dolayı ilçe olarak ne yapabiliriz, bu konuda ilçe kaymakamı yönetiminde, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bir çalışma yaptık. Nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye maske üretmeyi düşündük. Bununla alakalı da halk eğitim merkezindeki tüm imkanları kullanarak kumaş penye yıkanabilir, tekrar kullanılabilir maske üretiyoruz. Burada 2 atölyemiz de toplam 20 makinemizle 15 tane gönüllü usta öğretici ile tamamen gönüllülük esasına dayalı herhangi bir karşılık beklemeyen arkadaşlarımızla günlük çalışma yapıyoruz. Günlük yaklaşık 300 tane maske üretiyoruz. Tamamen hijyenik ortamda yapılıyor. Yapımı bittikten sonra bu maskeleri ilçe kaymakamlığımıza paketlenmiş halde gönderiyoruz. İlçe kaymakamlığı da tek elden bu maskeleri ihtiyacı olan kurumlara ve vatandaşlara dağıtılıyor. İnşallah bu pandeminin millet olarak, ülke olarak üstesinden geleceğiz. Bizde kurum olarak elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz" dedi.



Gasmek'te usta öğreticilik yapan ve alınan tedbirler kapsamında kursu kapandıktan sonra evde oturmak yerine bu projede yer almak istediği için burada olduğunu söyleyen Serap Kamacı, "Gasmek kursunda usta öğretici olarak görev yapmaktaydım. Kursumuz kapandığı için evde oturuyorduk, sağ olsun müdür bey aradı böyle bir projemiz var maske dikiminde çalışmak ister misin dedi. Ben de zevkle çalışırım dedim. Bu bizim de bir emeğimiz olsun, evde oturmaktansa gelip çalışmak istedim. Müdür kumaşları falan ayarladı, dikimine başladık. Umarım faydalı bir iş yapıyoruzdur. Vatana millete hayırlı olsun, Allah bizi bu beladan kurtarsın" diye konuştu. - GAZİANTEP