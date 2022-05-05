Halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu - Son Dakika
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Halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu

05.05.2022 10:34
Halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu

Türkiye genelindeki halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemelerinden 525 geri dönüşüm kütüphanesi kuruldu.

Türkiye genelindeki halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemelerinden 525 geri dönüşüm kütüphanesi kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme kurumlarında geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında geri dönüşüm kütüphaneleri kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, ülke genelindeki halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan 525 geri dönüşüm kütüphanesinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, halen çalışmaları devam eden geri dönüşüm kütüphanelerinin bulunduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, çalışmalar sonucunda, kullanılmayan atıl durumdaki ürünlerle neler yapılabileceğinin görüldüğünü kaydetti.

"Sıfır Atık Projesi"ne bağlı kalarak hurda malzemelerden ürünler geliştirildiğini hatırlatan Bakan Özer, "Kursiyerlerde geri dönüşüm bilinci oluşturulurken yaratıcılıkları ve el becerileri de geliştirilmiş oldu. Kurumlarımızda, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve ailelerinde oluşan bu bilincin, toplumun tüm kesimlerinde oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerimize gelen tüm vatandaşlar, geri dönüşüm kütüphanelerinden faydalanabiliyor." bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, geri dönüşüm kütüphanelerindeki kitap sayısının sürekli arttığına vurgu yaparak, "Geri dönüşüm kütüphanelerine öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından kitaplar bağışlandı. Bu kurumlarda 35 bin 513 olan kitap sayısı, geri dönüşüm kütüphaneleriyle 117 bin 772'ye ulaştı. 2021 yılında bulunan kitap sayısı 65 bin 581'den 25 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 309 bin 149'a çıktı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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