Halk ekmeğe en yüksek puan Bursa'dan - Son Dakika

Halk ekmeğe en yüksek puan Bursa'dan

29.04.2021 14:04
Halk ekmeğe en yüksek puan Bursa'dan, System.String[]

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın 16-21 Nisan tarihleri arasında 5 bin 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Halk Ekmek araştırması ilginç sonuçları ortaya koydu.

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın 16-21 Nisan tarihleri arasında 5 bin 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Halk Ekmek araştırması ilginç sonuçları ortaya koydu. 5 büyük ilde sofraların nabzını tutan araştırmaya göre, İzmir'de yaşayan vatandaşların yüzde 31.1'i halk ekmeği fiyatı nedeniyle tercih ediyor. Bursa'daki katılımcıların yüzde 25.3'ü tadı için halk ekmek tükettiğini ifade ediyor. Araştırmaya göre Halk Ekmek, güven-beğeni ve sadakat içerikli en yüksek notu 85.2 ile Bursa'dan aldı.

Uygun fiyata sağlıklı ekmek sunmayı hedefleyen Halk Ekmek, kendine has tadı ve son yıllarda piyasaya sürdüğü farklı ürün çeşitleriyle dikkat çekiyor. Araştırma Şirketi Areda Piar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi 5 büyükşehirde yürütülen Halk Ekmek faaliyetlerine ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu. 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve 5 bin 120 kişi katıldığı araştırmaya göre, İzmirli vatandaşların yüzde 31.1'i halk ekmeği fiyatı sebebiyle tercih ediyor. Bursa'daki katılımcıların yüzde 25.3'ü halk ekmeği tadı için satın aldığını ifade ederken, Ankaralılar ise yüzde 17.7 ile halk ekmeği 'tavsiye' üzerine tükettiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Bursa'daki katılımcıların ürün çeşitliliği konusunda birbirine benzer davranışlar sergilediği yine araştırmayla ortaya kondu.

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi 5 büyükşehiri kapsayan halk ekmek araştırması, 16-21 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 5 bin 120 kişi katıldığı çalışma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

Fiyat, ana belirleyici faktör

Araştırmada yer alan "Halk ekmek tercihiniz etkileyen en önemli faktör hangisidir" şeklindeki soruya İzmir'de yaşayan katılımcıların yüzde 31.1'i ürünün fiyatı yanıtını verdi. Aynı soruya Bursa'da yaşayan katılımcıların yüzde 25.3'ü halk ekmeği fiyatı nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Bursa için tat önemli

Halk ekmek kendine has tadıyla da dikkat çekiyor. İlgili soruda, Bursa'da yaşayan vatandaşların yüzde 25.7'si ürünün tadı cevabını verirken, bu faktörün illere göre dağılımı şöyle gerçekleşti: "İzmir yüzde 17.7, Antalya yüzde 15.3, İstanbul yüzde 10.6 ve Ankara yüzde 10"

Vatandaşlar çeşitliliği seviyor

Bayilerde satılan ürünlerin çeşitliliği için halk ekmeği tercih ettiklerini aktaran vatandaşların oranı ise şöyle şekillendi: "İstanbul yüzde 27.6, Antalya yüzde 26.9, Ankara yüzde 25,4, Bursa 24.7, İzmir yüzde 15.5"

Ankaralılar 'tavsiye'ci

Vatandaşların bir kısmı halk ekmek tüketmeye tavsiye üzerine başladığını belirtti. Halk ekmek seçiminde tavsiye faktörünün etkili olduğunu ifade eden katılımcıların oranı şöyle şekillendi: "Ankara yüzde 17.7, Antalya yüzde 8.8, İzmir yüzde 5.2"

Genel olarak memnuniyet hakim

Duyduğu memnuniyet sebebiyle Halk Ekmek tükettiğini ifade edenlerin oranı ise, "Bursa yüzde 22.5, İstanbul 21.9, Ankara 21.2, Antalya 20.1, İzmir 14.9" olarak şekillendi. Öte yandan Halk Ekmek kullanım deneyimine bağlı olarak tüketimi sürdürdüğü ifade eden katılımcıların illere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti: "İzmir yüzde 19.5, İstanbul yüzde 19.3, Bursa yüzde 17.5, Antalya yüzde 16.3, Ankara yüzde 13.7"

"Doğru kararı verdim"

Halk Ekmek tercihini etkileyen davranışların ortaya çıktığı soruya, Bursalı katılımcıların yüzde 5.6'sı "Halk ekmek tercihimin doğru bir karar olduğuna olan inancım" cevabı verirken, Antalyalı katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 2.7 ile 'halk ekmek satın almayı sürdürme niyetim' yanıtı verdi. İlgili soruya, Bursa ve Antalya'da yaşayan katılımcılar yüzde 3.7 ile 'Israrla tercih ettiğim ürünü başka büfelerde arama isteğim' cevabı verirken, yine Bursalılar yüzde 1.8 oranıyla 'halk ekmek ürünlerini başkalarına karşı savunma dürtüm' yanıtı verdi.

Bursa liste başı

Öte yandan marka ile kullanıcılar arasındaki duygusal bağı ortaya koyan Güven-Beğeni-Sadakat (GBS) skoru da araştırmada yer aldı. Bursa'dan araştırmaya katılanlar, Halk Ekmek'in GBS skorunu 85.2 olarak belirlerken, Ankara 82, İstanbul 81.6, Antalya 81.2 ve İzmir'in GBS skoru 76.1 oldu. - İSTANBUL

Halk ekmeğe en yüksek puan Bursa'dan

Halk Ekmek, Antalya, Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk ekmeğe en yüksek puan Bursa'dan - Son Dakika


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