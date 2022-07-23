Halk Ekmek açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika
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Halk Ekmek açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdi

23.07.2022 13:52
Halk Ekmek açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası" açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sırasında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdiği anlar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan ve günde 1,5 milyon ekmek üretme kapasitesine sahip "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP'li katıldı.

"TEMEL YİYECEKLERİMİZ ATEŞ PAHASI"

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu şahane ülke artık emin eller tarafından ne yazak ki yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz. Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'nın üzerine çıkmış durumda. Özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası" dedi.

"BİZİM İSTANBUL'DAKİ HİZMETLERİMİZE SALDIRILIYOR"

"Bizi yönetenler çözüm üretmedikleri gibi işsizliği, açlığı, sefaleti görmezden geliyor" diyen İmamoğlu, "Vatandaşın sorunlarına kulaklarını tıkıyor. Hatta bu sorunları milletimize normalmiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Peki umutsuz, kararsız mıyız? Hayır. Benim yüzüme bakan herkes bunu görebilirler" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMDAN BİR RİCAM VAR"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Vites artıracağız, hizmetlerimizi katlayacağız. Bu şehrin kadim insanlarına kimsesiz, seçeneksiz olmadıklarını göstereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar asla yılmayacağız, devam edeceğiz. Genel başkanımdan tekrar istiyorum, bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyoruz. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum."

AÇILIŞTA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Açılış konuşmasının ardından Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na ve diğer CHP'lilere ikram etti.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da: 'Ekmekte de Adalet, Suda da Adalet. Kurda da Adalet, Kuşa da Adaleti Sağlayacağız. Sözüm Sözdür, Söz. Türkiye'yi Ayağa... Kılıçdaroğlu, İstanbul'da: 'Ekmekte de Adalet, Suda da Adalet. Kurda da Adalet, Kuşa da Adaleti Sağlayacağız. Sözüm Sözdür, Söz. Türkiye'yi Ayağa... GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Ekmek açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk Ekmek açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdi - Son Dakika
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