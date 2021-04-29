Halk ekmek araştırması; Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor - Son Dakika

Halk ekmek araştırması; Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor

29.04.2021 09:24
Halk ekmek araştırması; Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor, System.String[]

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın 16-21 Nisan tarihleri arasında 5 bin 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın 16-21 Nisan tarihleri arasında 5 bin 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıklandı. 5 büyük ilde insanların halk ekmeğe olan bakış açısını belirleyen araştırmaya göre, İzmir'de yaşayan vatandaşların yüzde 31.1'i fiyatı, Bursa'daki katılımcıların ise yüzde 25.3'ü tadı için halk ekmeği tercih ediyor. Araştırmaya göre halk ekmek, güven-beğeni ve sadakat içerikli en yüksek notu 85.2 ile Bursa'dan aldı.

Araştırma Şirketi Areda Piar, uygun fiyata sağlıklı ekmek sunmayı hedefleyen Halk Ekmek Büfeleri'ne yönelik Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi 5 büyükşehirde 16-21 Nisan tarihleri arasında 5 bin 120 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, İzmirli vatandaşların yüzde 31.1'i fiyatı, Bursa'daki katılımcıların ise yüzde 25.3'ü halk ekmeği tadı için satın alıyor.

Ankaralılar ise yüzde 17.7 ile halk ekmeği 'tavsiye' üzerine tükettiğini ifade etti. Aynı araştırmada, İstanbul, Antalya ve Bursa'daki katılımcıların ürün çeşitliliği konusunda birbirine benzer davranışlar sergilediği ortaya kondu.

FİYAT, ANA BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Araştırmada yer alan 'Halk ekmek tercihiniz etkileyen en önemli faktör hangisidir' şeklindeki soruya İzmir'de yaşayan katılımcıların yüzde 31.1'i ürünün fiyatı yanıtını verdi. Aynı soruya Bursa'da yaşayan katılımcıların yüzde 25.3'ü halk ekmeği fiyatı nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

BURSA İÇİN TAT ÖNEMLİ

Halk ekmek kendine has tadıyla da dikkat çekiyor. İlgili soruda, Bursa'da yaşayan vatandaşların yüzde 25.3'ü ürünün tadı cevabını verirken, bu faktörün illere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

"İzmir yüzde 17.7, Antalya yüzde 15.3, İstanbul yüzde 10.6 ve Ankara yüzde 10."

VATANDAŞLAR ÇEŞİTLİLİĞİ SEVİYOR

Bayilerde satılan ürünlerin çeşitliliği için halk ekmeği tercih ettiklerini aktaran vatandaşların oranı ise şöyle şekillendi:

"İstanbul yüzde 27.6, Antalya yüzde 26.9, Ankara yüzde 25,4, Bursa 24.7, İzmir yüzde 15.5 oldu."

ANKARA'DAKİ VATANDAŞ 'TAVSİYECİ'

Vatandaşların bir kısmı halk ekmek tüketmeye tavsiye üzerine başladığını belirtti. Halk ekmek seçiminde tavsiye faktörünün etkili olduğunu ifade eden katılımcıların oranı şöyle şekillendi:

"Ankara yüzde 17.7, Antalya yüzde 8.8, İzmir yüzde 5.2."

GENEL OLARAK MEMNUNİYET HAKİM

Duyduğu memnuniyet nedeniyle sebebiyle halk ekmek tükettiğini ifade edenlerin oranı ise, "Bursa yüzde 22.5, İstanbul 21.9, Ankara 21.2, Antalya 20.1, İzmir 14.9" olarak şekillendi.

Öte yandan halk ekmek kullanım deneyimine bağlı olarak tüketimi sürdürdüğü ifade eden katılımcıların illere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

"İzmir yüzde 19.5, İstanbul yüzde 19.3, Bursa yüzde 17.5, Antalya yüzde 16.3, Ankara yüzde 13.7"

"DOĞRU KARARI VERDİM"

Halk ekmek tercihini etkileyen davranışların ortaya çıktığı soruya, Bursalı katılımcıların yüzde 5.6'sı "Halk ekmek tercihimin doğru bir karar olduğuna olan inancım" cevabı verirken, Antalyalı katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 2.7 ile 'halk ekmek satın almayı sürdürme niyetim' yanıtı verdi.

İlgili soruya, Bursa ve Antalya'da yaşayan katılımcılar yüzde 3.7 ile 'Israrla tercih ettiğim ürünü başka büfelerde arama isteğim' cevabı verirken, yine Bursalılar yüzde 1.8 oranıyla 'halk ekmek ürünlerini başkalarına karşı savunma dürtüm' diye yanıtladı.

BURSA LİSTE BAŞI

Öte yandan marka ile kullanıcılar arasındaki duygusal bağı ortaya koyan Güven-Beğeni-Sadakat (GBS) skoru da araştırmada yer aldı. Bursa'dan araştırmaya katılanlar, halk ekmeğin GBS skorunu 85.2 olarak belirlerken, Ankara 82, İstanbul 81.6, Antalya 81.2 ve İzmir'in GBS skoru 76.1 oldu.


Halk ekmek araştırması; Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor

Halk Ekmek, Nisan, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halk ekmek araştırması; Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor - Son Dakika


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