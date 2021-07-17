Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparken, ekmeğin fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparken, ekmeğin fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya çıktı. Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, " İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL