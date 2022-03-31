Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek - Son Dakika
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Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek

31.03.2022 21:26

Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecekKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında günde 80 bin adet ekmek üretip 1 lira 60 kuruşa satacak.

Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında günde 80 bin adet ekmek üretip 1 lira 60 kuruşa satacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halk ekmek fabrikasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeni kurulan makinalarla üretim kapasitesini artıran ekmek fabrikasında Ramazan ayı boyunda günlük 80 bin adet ekmek üretilecek. Fabrikadaki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Güngör, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 5 bin aileye de ekmek yardımlarının süreceğini belirtti.

Halk ekmeğin 1 lira 60 kuruştan satılacağını belirten Başkan Güngör, "Ekmek fabrikamızın kapasitesi 45 bin ekmek ve 20 bin civarında da simit ve poğaçadır. Ramazan süresince üretimimiz artarak devam edecek. Ramazan süresince diğer ekmek çeşitlerine ara verip normal ekmek üretimindeki sayıyı artıracağız. İnşallah sadece ekmek üreterek kapasitemizi 80 bine çıkaracağız. Bütün girdi masraflarına rağmen 1 lira 60 kuruştan ekmek satışlarımız devam edecek. 15 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize düzenli yardımlar yapıyoruz. 20 bin üzerindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize de yardımlarımız olmuş. Her gün 5 bin ekmek ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştırılmaya devam edilecek" dedi.

Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek
Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek
Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek

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Kahramanmaraş, Halk Ekmek, Ramazan, Ekmek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle günlük 80 bin adet ekmek üretecek - Son Dakika


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