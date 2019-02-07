Halk Ekmek Glutensiz Simit Üretecek
52 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından glutensiz simit üretilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek
Fabrikası tarafından glutensiz simit üretilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Halk Ekmek Fabrikası glutensiz un, glutensiz ekmek, glutensiz kurabiye ve çerezin ardından glutensiz simit üretimine de başlayacak.
Çölyak hastaları gibi glutene hassasiyeti ve alerjisi olanlar için üretilecek glutensiz simit ile Halk Ekmek'in sağlıklı ve uygun fiyatlı satış ağının da genişletilmesi hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin çeşitliliği ve üretimi konusunda hassas olduklarını, bunun yanı sıra farklı ürünlerin de satışa sunulacağını açıkladı.
Sarıduman, "Ekşi mayalı siyez buğdaylı ekmek çalışmamız da devam ediyor. Bunun dışında tam tahıllı ekmek üretimi için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:47 Kaynak: AA
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz
Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar