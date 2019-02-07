Son Dakika Haberleri: Halk Ekmek Glutensiz Simit Üretecek

Halk Ekmek Glutensiz Simit Üretecek

52 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından glutensiz simit üretilecek.

Halk Ekmek Glutensiz Simit Üretecek, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından glutensiz simit üretilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Halk Ekmek Fabrikası glutensiz un, glutensiz ekmek, glutensiz kurabiye ve çerezin ardından glutensiz simit üretimine de başlayacak.

Çölyak hastaları gibi glutene hassasiyeti ve alerjisi olanlar için üretilecek glutensiz simit ile Halk Ekmek'in sağlıklı ve uygun fiyatlı satış ağının da genişletilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin çeşitliliği ve üretimi konusunda hassas olduklarını, bunun yanı sıra farklı ürünlerin de satışa sunulacağını açıkladı.

Sarıduman, "Ekşi mayalı siyez buğdaylı ekmek çalışmamız da devam ediyor. Bunun dışında tam tahıllı ekmek üretimi için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Halk Ekmek, Güncel
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