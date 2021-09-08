Halk Ekmek'te hedef kaliteli hizmet - Son Dakika

Halk Ekmek'te hedef kaliteli hizmet

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda personel eğitimlerine hız verdi. Başkent Market'lerde çalışan personele perakende mağazacılık sektöründe marka değerinin artırılması, motivasyon, iş verimliliği ve halkla ilişkiler konularında eğitimler tamamlandı.

Hizmet ağını her geçen gün genişleten Ankara Halk Ekmek Fabrikası, daha kaliteli hizmet anlayışı kapsamında personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Halk Ekmek Fabrikası, üreticiler ile tüketiciler arasında aracıları ortadan kaldıran ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla hizmete açtığı Başkent Marketler başta olmak üzere Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfelerin hizmet kalitesini artırmak için personele "Kişisel Markalaşma ve Perakende Mağazacılık" eğitimi verdi. Kişisel marka ve imaj danışmanı Gürol Salman tarafından verilen kapsamlı eğitim programından 6 Başkent Market şubesi, 5 Fabrika Satış Mağazası ile 2 Başkent Büfede görev yapan 20'si yönetici toplam 160 personel yararlandı. Halk Ekmek Fabrikası, Ankara halkının severek alışveriş yaptığı 13 noktada "40 yıllık güven, kalite ve lezzet" sloganı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak.

"Önemli olan birçok hususu arkadaşlarımıza tekrar hatırlatacağız"

Eğitim programının açılışına katılan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç, Başkent Marketlerin diğer marketlere rakip olmadığını ve sadece üretici kooperatifleri ile birliklerin ürettiği yöresel ve doğal ürünleri uygun fiyatla satışa sunduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada mağaza yönetimi, müşteri ilişkileri, kişisel hijyen ve bunun gibi marketçilik sektöründe önemli olan birçok hususu arkadaşlarımıza tekrar hatırlatacağız. Mağazalarda çalışan arkadaşlarımız bizim yüzümüz. Bu mağazalarımıza ay boyunca milyonlarca müşteri giriyor ve bire bir 160 personelimizle temas halindeler. Dolayısıyla eğitim bu noktada hem müşteri memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti hem de kırsaldaki tedarikçilerden aldığımız ürünlerin satışının yüksek olması açısından çok önemli. Bilindiği gibi Başkent Market'ler diğer perakende zincirlerinden farklılıklar arz etmektedir. Burada satılan ürünler tedarik zinciri içinde kadın üretici kooperatifleri ve direkt üreticiden alınan ürünlerin satıldığı mağazalardır. Dolayısıyla burada yapılan alışveriş aslında kısa tedarik zinciri içinde yer alan köylülerimizin ve çiftçilerimizin gelişmesi açısından önemli."