Halk Ekmek'ten Et Market - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Ekmek'ten Et Market - Son Dakika

Halk Ekmek'ten Et Market

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Et Market" projesini Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Et Market" projesini Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.


Başkent'te tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerden alınacak et ürünleri, ilk etapta Başkent'in dört ayrı noktasında açılacak olan şarküteri tarzı mağazalar aracılığıyla vatandaşa ulaştırılacak. Halk Ekmek güvencesiyle Et Marketlerde uygun fiyata satış yapılacağını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, "Geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal bölgelerimizdeki üreticilerden alacağımız kaliteli ürünlerin en uygun fiyatla vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Ankara'da satışını başlattığımız 3 litrelik günlük süt dahil Et Market marka olma yolunda ilerleyecek" dedi.


Kırmızı ve beyaz et satışı yapılacak


Kuşbaşıdan kıymaya, pirzoladan bonfileye kadar büyük ve küçükbaş hayvan etinin yanı sıra beyaz etin de Et Marketlerinde yer alacağını ifade eden Yılmaz, "Öncelikle Sincan, Mamak, Etimesgut ve Gimat Macunköy'de açmayı planladığımız et marketlerimizi, talep olması halinde Başkent'in dört bir tarafında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.


Günlük süt satışından sonra hijyenik ve sağlıklı et ürünlerinin satışına başlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, bu marketlerde ayrıca Beypazarı Kurusu, bazlama ve bakliyat gibi yöresel ürünlerin satışının yapılacağını da söyledi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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