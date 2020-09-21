Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldı - Son Dakika

Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE), ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE), ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Yapılan zamlarla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 0.75 TL'den 1 TL'ye, 500 gramlık tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5 TL'ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı ise 4.50 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.

40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.

"Fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi"

İBB'den yapılan açıklamada ise İstanbul Halk Ekmek'in, normal ve kepekli ekmek ile ilgili fiyat düzenlemesini en son 2,5 yıl önce yaptığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"32 aydır başta un ve diğer maliyet giderlerinde meydana gelen artışı yansıtmadığı ekmeğin fiyatında artışına gitmek durumunda kaldı. Ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatı, Şubat 2018 ile Eylül 2020 arasında yüzde 85 arttı. Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi. Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi. İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek, Türk Lirası, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldı - Son Dakika

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