Son Dakika Haberleri: Halk ekmek zammına tepki
Son Dakika Güncel Haber

Halk ekmek zammına tepki

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü.

Halk ekmek zammına tepki, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü. Günnaz Durak, "Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fakiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek ki" şeklinde konuştu.  Ziyettin Durak ise, "Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi? Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu ise, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar"  diye konuştu.


Görüntü Dökümü:
---------
-Halk Ekmek büfesinden ekmek alanlardan detaylar
-Röportajlar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi
Konyaspor, İttifak Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 7 yaralı var Irak'ta "Amerika ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk ekmek zammına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]