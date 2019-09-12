Halk ekmek zammına tepki
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek
'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü. Günnaz Durak, "Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fakiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek ki" şeklinde konuştu. Ziyettin Durak ise, "Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi? Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu
ise, "Hani
zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar" diye konuştu.
İBB'den indirimli İstanbulkart'a yeni düzenleme İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil Konyaspor, İttifak Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var