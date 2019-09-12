Halk ekmek zammına tepki

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İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil

Konyaspor, İttifak Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var